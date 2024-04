Kena Bridge of Spirits sta per arrivare su Xbox? Lo suggerisce una nota rating board

Pubblicato su PC e console PlayStation nel corso del 2021, Ember Lab non aveva escluso il possibile arrivo di Kena Bridge of Spirits su Xbox pur senza dare alcuna indicazione sulle tempistiche. Adesso però qualcosa sembra si stia concretamente muovendo.

L'ESRB, la famosa rating board statunitense, ha infatti valutato la versione Xbox Series X/S di Kena Bridge of Spirits assegnandole un rating "Teen" come per le altre edizioni del gioco già in commercio. Tra gli altri dettagli emerge inoltre che la versione per la console Microsoft sarà una Deluxe Edition, e ad occuparsi del porting Xbox è stato Maximum Entertainment per conto di Ember Lab. Per il resto l'ESRB descrive esattamente il gioco che già conosciamo, ossia un Action/Adventure in terza persona che alterna combattimenti, esplorazione e rompicapi in un magico mondo fantasy.

La classificazione dell'ESRB sembra confermare non solo che una versione Xbox esiste a tutti gli effetti, ma anche che la sua pubblicazione potrebbe non essere troppo lontana. Attualmente non ci sono ancora stati annunci ufficiali sull'approdo di Kena Bridge of Spirits su Xbox Series X/S (e magari anche su Xbox Game Pass subito al lancio?) da parte di Ember Lab o di Microsoft, ma a questo punto una conferma definitiva potrebbe arrivare da un momento all'altro.

Se non lo conoscete, la nostra recensione di Kena Bridge of Spirits vi spiega perché si tratta di un'avventura da non perdere.

Su Nintendo - Console Nintendo Switch – Modello OLED Blu Neon è uno dei più venduti di oggi.