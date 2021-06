Kena Bridge of Spirits arriverà su NVIDIA GeForce Now: ecco risoluzione e framerate

NVIDIA e gli sviluppatori di Ember Lab confermano che l'attesa avventura ruolistica Kena Bridge of Spirits sarà disponibile in versione cloud su GeForce Now e, quindi, potrà essere fruita in game streaming da tutti coloro che acquisteranno il titolo nelle diverse edizioni PC proposte su Epic Games Store.

La software house indipendente e i rappresentanti della divisione cloud della casa verde sanciscono così questo importante accordo per sancire l'ingresso di Kena Bridge of Spirits nel catalogo di NVIDIA GeForce Now.

Con l'acquisto del titolo su Epic Games Store, i membri di GeForce Now potranno così accedere a Kena Bridge of Spirits attraverso i server del servizio "su nuvola" di NVIDIA: con un account Free sarà possibile giocare al titolo su cloud in sessioni della durata massima di un'ora, mentre gli abbonati Priority avranno, appunto, l'accesso prioritario ai server, godranno dei benefici offerti dalle ultime tecnologie RTX e potranno giocare in sessioni della durata estesa.

L'esperienza di gioco offerta dalla versione GeForce Now di Kena Bridge of Spirits sarà in 1080p di risoluzione con un framerate di 60fps, a prescindere dal dispositivo utilizzato tra PC, Mac OS, sistemi mobile iOS e Android, Shield TV o Chromebook (a patto, ovviamente, di avere accesso a una connessione internet a banda larga che sia sufficientemente veloce per gestire il flusso dello streaming).

Qualora ve lo foste perso, eccovi l'ultimo video con 8 minuti di gameplay di Kena Bridge of Spirits: prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il titolo è atteso al lancio su PC, PlayStation 4 e PS5 per il 24 agosto.