Kena Bridge of Spirits, aspettando la data di uscita: ambienti e Rot in splendide immagini

Originariamente attesa nel periodo natalizio, il rinvio di Kena: Bridge of Spirits ha ricollocato la data di uscita dell'Action Adventure ai primi mesi del 2021.

Al momento, il team di Ember Lab non ha confermato un appuntamento preciso con la sua promettente produzione, ma gli sviluppatori hanno comunque trovato un modo per ingannare l'attesa del pubblico. Dalle pagine dell'account Twitter ufficiale del gioco, arrivano infatti nuovi e suggestivi screenshot dedicati a Kena: Bridge of Spirits. Disponibili direttamente in calce a questa news, le immagini consentono di dare un nuovo sguardo alle ambientazioni di questo mondo virtuale, dominato da una vegetazione rigogliosa, corsi d'acqua e cascate. Non mancano però pericoli e minacce, con strane creature che si annidano nelle foreste, mentre oscure presenze scarlatte contaminano la natura circostante.



Non manca poi ovviamente all'appello la stessa Kena, protagonista dell'avventura e impegnata in un viaggio per spezzare un'oscura maledizione. Nelle istantanee la vediamo intenta ad affrontare uno scontro impegnativo. Spazio infine anche agli adorabili Rot, esserini che accompagneranno la giovane nella sua missione, sempre pronti ad aiutare nella risoluzione di puzzle...insieme ai propri copricapi personalizzabili! I nuovi screenshot sono disponibili in calce a questa news: cosa ve ne pare?



Per ogni dettaglio sulla produzione, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca anteprima di Kena: Bridge of Spirits, atteso su PS5, PS4 e PC.