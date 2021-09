Kena Bridge of Spirits, aspettando la recensione: lo giochiamo domani su Twitch dalle 10

Mentre cresce l'entusiasmo degli appassionati di action adventure per l'uscita ormai imminente di Kena Bridge of Spirits, la redazione di Everyeye sarà su Twitch per mostrarvi delle scene di gameplay inedite in attesa della recensione dell'ultima fatica digitale di Ember Lab.

Nel corso di questo appuntamento in streaming, la nostra redazione aprirà una finestra sulla dimensione fantasy di Kena Bridge of Spirits per aiutarci a tratteggiare i contorni dell'esperienza ludica, narrativa e artistica di quest'opera. Qualora foste interessati, vi aspettiamo domattina su Twitch dalle ore 10:00 per uno sguardo approfondito sul gameplay e sui contenuti dell'avventura che vedrà per protagonisti Kena e i suoi adorabili Rot dalle mille abilità.

Anche il lancio ufficiale di Kena Bridge of Spirits è previsto per domani, martedì 21 settembre, su PC e in esclusiva console su PS4 e PlayStation 5. In attesa di tuffarci nella Foresta degli Spiriti dell'ambiziosa avventura fantasy di Ember Lab, vi invitiamo a effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye per interatire con la redazione e scambiare quattro chiacchiere con gli spettatori in chat.

La sottoscrizione al nostro canale Twitch garantisce anche l'accesso ai canali Telegram e Discord di Everyeye, oltre ovviamente alla possibilità di rimanere sempre aggiornati sulla nostra programmazione con l'attivazione della campanella per la ricezione delle notifiche.