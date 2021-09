Kena Bridge of Spirits: un'avventura magica tutta da vivere, la giochiamo in diretta dalle 10:00

Kena Bridge of Spirits non ha deluso le aspettative, il gioco di Ember Labs è uno dei titoli più attesi della nuova stagione videoludica e si presenta in una forma smagliante, sicuramente un'avventura da non sottovalutare.

Come sottolineato dal nostro Giuseppe Arace nella recensione di Kena Bridge of Spirits, il gioco non è solo bello da vedere (e questo lo avevamo già stabilito dai trailer) ma anche da giocare, Kena è un'avventura ricca di magia che non vi lascerà indifferenti, questo è certo. Splendido da vedere e appagante da giocare, Kena Bridge of Spirits è sicuramente una delle opere d'esordio più interessanti tra quelle uscite negli ultimi anni, un progetto indie di grande spessore che non faticherà ad emergere, con la speranza che si possa dare vita ad un vero e proprio media franchise con estensioni anche nel campo dell'animazione, della TV, dei fumetti e del cinema.

Se la recensione (e la video recensione) non vi basta, vi ricordiamo che a partire dalle 10:00 saremo online sul canale Twitch di Everyeye.it con una mini maratona dedicata proprio a Kena Bridge of Spirits, passeremo la mattinata in compagnia di questa avvincente avventura giocandola insieme a voi e riportandovi in diretta le nostre sensazioni sul gameplay, sulla trama e su tutti gli altri aspetti della produzione.