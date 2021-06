Kena Bridge of Spirits in azione: trapelano 50 minuti di gameplay dall'E3 2021

Alla seconda giornata ufficiale della fiera virtualmente losangelina, la community videoludica in attesa di Kena: Bridge of Spirits riceve ulteriori aggiornamenti.

A breve distanza dalla presentazione estesa del titolo Ember Lab condivisa in occasione del Tribeca Games Showcase, la software house indipendente ha offerto l'occasione di dare uno sguardo finalmente approfondito all'esperienza proposta dal loro primo videogioco. Il festival Tribeca, inseritosi nella cornice del Summer Game Fest, ha infatti visto diverse testate videoludiche provare una ricchissima sessione di gameplay di Kena: Bridge of Spirits.

Con una durata di oltre 50 minuti, la Demo di gioco dedicata al promettente indie consente di scoprire alcune delle meccaniche che regolano combat system, esplorazione, interazione con i Rot e molte altre caratteristiche di Kena: Bridge of Spirits. La sessione di gioco è però trapelata in rete, divenendo accessibile al grande pubblico. Il video, che probabilmente sarà presto rimosso dalla rete, apre una finestra sull'indie in arrivo ad agosto su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC (in esclusiva via Epic Games Store). Sull'hardware Sony di nuova generazione, lo ricordiamo, Kena: Bridge of Spirits supporterà anche le funzionalità del DualSense.



Per maggiori dettagli sul gioco atteso per il prossimo 24 agosto, ricordiamo che durante l'E3 2021 è stato pubblicato anche un ricco dietro le quinte dello sviluppo di Kena: Bridge of Spirits.