Kena Bridge of Spirits, boss fight e DLC: parla il team di Ember Lab

Nel corso degli ultimi mesi, il team di Ember Lab è stato piuttosto avaro di nuove informazioni sull'attesa produzione, limitandosi a rendere disponibili suggestive nuove immagini di Kena: Bridge of Spirits.

Un'intervista concessa ad Official PlayStation Magazine dai fratelli Josh Grier e Mike Grier, fondatori di Ember Lab, ha offerto alcuni interessanti dettagli sui toni della produzione. I dirigenti della software house, in particolare, hanno confermato che, a dispetto dell'estetica cartoonesca e dallo splendore delle ambientazioni mostrate, i toni di Kena: Bridge of Spirits offriranno spunti maturi, legati a tematiche quali la necessità del perdono e del "lasciar andare". Frangenti più cupi ed emotivi attendono dunque i giocatori all'interno dell'action adventure.

Nel discutere delle boss fight, Ember Lab ha reso noto che porranno la protagonista di fronte agli spiriti di individui preda della corruzione, incapaci di rassegnarsi alla necessità di abbandonare il mondo terreno. Il loro design - si svela - sarà legato alla personalità e ai trascorsi dei soggetti da cui si sono generati, oltre che ad animali che ne rappresentano o spirito. Nel discutere degli "spiriti" presenti in-game, i fratelli Grier non hanno escluso la possibilità di futuri DLC di Kena: Bridge of Spirits volti proprio a introdurne nuove tipologie per espandere l'esperienza.