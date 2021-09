Kena Bridge of Spirits: come aumentare l'energia massima

Kena: Bridge of Spirits è disponibile su PC, PS5 e PS4, e già si sta imponendo come uno dei titoli più caldi dell'autunno 2021. L'Action/Adventure firmato Ember Lab ci offre una vasta avventura dove i combattimenti contro temibili mostri corrotti rivestono un ruolo centrale all'interno del gioco.

Gli scontri possono tuttavia rivelarsi ostici, soprattutto all'inizio quando la nostra eroina ancora non ha sviluppato le sue abilità e, in particolare, non gode di una resistenza fisica adeguata. Aumentare l'energia vitale di Kena è quindi fondamentale per prepararsi ai pericoli sempre più grandi del nostro viaggio e fronteggiare i nemici ad armi pari.

Per migliorare la salute della ragazza bisogna trovare i Punti di Meditazione sparsi lungo la mappa. Il primo di questi lo troveremo superate le prime due ore di gioco, dopo aver incontrato Rusu. Noteremo quindi per terra un cerchio blu luminoso attorno al quale si raduneranno i Rot, i piccoli amici pelosi che accompagnano Kena nella sua impresa. Interagendo con il cerchio, la giovane si siederà su di esso iniziando a meditare: in questo modo la sua energia vitale otterrà finalmente un boost rendendola quindi più resistente. Queste postazioni sono l'unico modo per aumentare la vitalità del nostro personaggio: in genere le troveremo poco dopo una Boss Fight oppure esplorando il mondo di gioco alla ricerca di aree segrete. Esplorare è quindi caldamente consigliato, sebbene almeno inizialmente alcune zone risultino inaccessibili non avendo a disposizione specifiche abilità oppure non essendo progrediti a sufficienza nella storia. Ma con un poco di pazienza trasformerete Kena in una vera guerriera, capace di eliminare senza fatica qualunque creatura ostacoli il suo percorso.

