Kena Bridge of Spirits, come conquistare il Platino: la lista completa dei Trofei

Accompagnato da una calda accoglienza della critica per Kena: Bridge of Spirits, il debutto dell'Action Adventure di Ember Lab lascia spazio anche all'avvistamento della lista dei Trofei del titolo.

Con il viaggio della giovane guida degli spiriti ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, i giocatori hanno infatti iniziato la propria caccia agli achievement del gioco. In rete è dunque ora possibile rintracciare la lista completa dei Trofei di Kena: Bridge of Spirits. Quest'ultima, ovviamente, contiene anticipazioni sui contenuti e sulla trama dell'Action Adventure. Eviteremo perciò di riportarla qui in sede integrale: se interessati, potete ad ogni modo visionarla tramite il link disponibile in calce a questa news.

Complessivamente, la lista Trofei di Kena: Bridge of Spirits conta 42 Trofei, compreso il sempre ambito Trofeo di Platino. Alcuni di questi richiedono di utilizzare per la prima volta una particolare funzione del gioco oppure di apprendere una nuova abilità. Spazio ovviamente anche per la conquista della vittoria su alcuni nemici o sulla scoperta di speciali aree della mappa di gioco.



Per tutti i dettagli sulla produzione, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è già disponibile una ricca recensione di Kena: Bridge of Spirits, redatta in compagnia dei teneri Rot dal nostro Giuseppe Arace.