Kena Bridge of Spirits, costi ripagati in un mese: mistero sul nuovo gioco di Ember Lab

Sono trascorsi quasi due anni dalla prima pubblicazione di Kena: Bridge of Spirits, delicata fiaba videoludica che ha portato il team di Ember Lab nel mondo dello sviluppo videoludico.

Da allora, l'action adventure ha superato i confini delle console PlayStation, trovando spazio anche su PC e Steam Deck. Proprio di recente si è peraltro discusso di un possibile porting di Kena: Bridge of Spirits su Xbox Series X|S. In attesa di eventuali aggiornamenti in merito, il team di Ember Lab ha condiviso un'interessante serie di dichiarazioni, nel corso di un'intervista concessa alla redazione statunitense di Games Indutry.

Nel corso della chiacchierata, la software house ha confermato il grande successo commerciale riscosso dalla loro opera prima. A meno di un mese di distanza dal day one, Kena: Bridge of Spirits aveva infatti già recuperato la totalità dei costi di produzione, per un titolo che si è rivelato in grado di generare notevoli profitti per i suoi creatori. Un risultato notevole, per una nuova IP sviluppata da un team privo di esperienza nel settore dei videogiochi.



L'accoglienza riservata a Kena: Bridge of Spirits spinge ora a chiedersi quale sarà il prossimo progetto di Ember Lab. Su questo fronte, purtroppo, la software house (e agenzia pubblicitaria) non è ancora pronta a offrire dettagli, con i fondatori determinati a mantenere il riserbo ancora per qualche tempo.