Kena Bridge of Spirits, finalmente la data di uscita! Nuovo trailer dallo State of Play

Dopo aver catturato il cuore di moltissimi giocatori in occasione del reveal proposto nel giugno dello scorso anno, Kena: Bridge of Spirits ha finalmente una data di uscita.

Tra foreste incantate, spiriti corrotti e i tenerissimi Rot sono infatti tornati a mostrarsi in occasione del PlayStation State of Play. Durante la trasmissione Sony, Ember Lab - alla sua prima prova con lo sviluppo videoludico - posticipa ulteriormente il lancio del suggestivo action game. Originariamente atteso al debutto di PlayStation 5 e poi rinviato ad un generico inizio 2021, Kena: Bridge of Spirits vedrà invece la luce nel corso dell'estate, con data di uscita fissata al 24 agosto di quest'anno.

Ad addolcire un'attesa più lunga del previsto, troviamo se non altro un gameplay trailer nuovo di zecca. La giovane protagonista Kena si lancerà in battaglia su PlayStation 4 e PlayStation 5, oltre che su PC. Risultano dunque smentiti i rumor che volevano Kena: Bridge of Spirits gratis con PS Plus ad aprile. Ricordiamo che l'action game di Ember Lab supporterà le funzionalità del DualSense di PS5: per tutti i dettagli sul titolo, sulle nostre pagine trovate l'anteprima di Kena: Bridge of Spirits redatta in occasione del reveal.