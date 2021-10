Kena Bridge of Spirits e Deathloop tra i più venduti di settembre 2021 sul PS Store

Sony ha appena aggiornato il suo blog ufficiale con le classifiche di vendita del suo PlayStation Store relative al mese di settembre 2021 e tra i più scaricati troviamo sia Kena Bridge of Spirits che Deathloop, entrambe esclusive PC e PlayStation.

Ecco di seguito la classifica europea del mese di settembre:

Kena: Bridge of Spirits NBA 2K22 Diablo II: Resurrected Deathloop Ghost of Tsushima Director's Cut Death Stranding Director's Cut Tales of Arise Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Assassin’s Creed Valhalla F1 2021 Life is Strange: True Colors Tom Clancy's Rainbow Six Siege It Takes Two HITMAN 3 Call of Duty: Black Ops Cold War Marvel’s Avengers Metro Exodus No Man’s Sky Star Wars Jedi: Fallen Order Watch Dogs: Legion

Questa è invece la classifica dei più scaricati sul PS Store a settembre negli Stati Uniti e in Canada:

NBA 2K22 Deathloop Kena: Bridge of Spirits Diablo II: Resurrected Madden NFL 22 Ghost of Tsushima Director's Cut Tales of Arise Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Death Stranding Director's Cut Life is Strange: True Colors Assassin’s Creed Valhalla Tom Clancy's Rainbow Six Siege Marvel’s Avengers Hot Wheels Unleashed Ratchet & Clank: Rift Apart Call of Duty: Black Ops Cold War Star Wars Jedi: Fallen Order HITMAN 3 Demon’s Souls Aliens: Fireteam Elite

Come potete vedere, le prime posizioni della classifica sono occupate prevalentemente dagli stessi prodotti con qualche piccola differenza, ma in entrambi i casi troviamo le due esclusive e Diablo 2 Resurrected tra i più venduti, seguite dalle Director's Cut di Ghost of Tsushima e Death Stranding.

A proposito dei titoli PlayStation, sapevate che Jim Ryan ha sostenuto nel corso di un'intervista che PS5 ha la miglior lineup di giochi nella storia di Sony?