Kena Bridge of Spirits: nuovi dettagli sulle abilità degli adorabili Rot

Dopo aver raccontato la genesi della protagonista di Kena Bridge of Spirits, Ember Lab aggiorna la scheda del gioco sul sito ufficiale di PlayStation per svelare tanti dettagli sui Rot, le adorabili creaturine che accompagneranno la protagonista nel suo viaggio per sradicare la Corruzione dal suo regno fantasy.

La software house indipendente descrive i Rot come una parte fondamentale dell'esperienza di gioco, e non solo, che ci attende nel corso dell'avventura. Ciascuno di questi esseri, infatti, racchiude l'essenza stessa della Foresta in cui è ambientato Bridge of Spirits, da qui la necessità per la nostra alter-ego di assecondarne le esigenze e di prendersene cura.

Grazie al suo bastone, Kena potrà assorbire ed evocare i Rot per servirsene in battaglia o nell'esplorazione dello scenario: l'accumulo delle gemme nascoste negli angoli più segreti della Foresta e l'acquisizione del Karma consentiranno alla protagonista di accrescere la propria consapevolezza e accedere a nuove abilità di Infusione con i Rot.

I poteri elencati dalla scheda aggiornata sul sito PlayStation sono davvero tanti, a ulteriore riprova dell'importanza di queste creaturine nella progressione del gameplay. Tra le abilità citate da Ember Lab, troviamo ad esempio la Freccia Rot, un devastante colpo perforante che Kena potrà lanciare contro i nemici scoccando con il suo arco delle frecce infuse dal potere dei suoi compagni d'avventura.

Il sito di Sony elenca anche Impedimento (i Rot accerchiano i nemici per bloccarli temporaneamente), Martello Rot (le creaturine potenziano i colpi con il bastone di Kena) e poteri speciali come Attacco Rotante o Schianto, attivabili dopo aver generato una nuvola mutaforma che spazza via gli avversari. Come parte integrante dell'esplorazione della mappa, i Rot potranno anche evolvere capacità legate, ad esempio, allo spostamento di grandi oggetti o alla riparazione di ponti rotti.

Per avere un quadro più chiaro delle abilità dei Rot, non ci resta che attendere ancora qualche giorno e assistere al lancio di Kena Bridge of Spirits, previsto per il 21 settembre su PC, PS4 e PlayStation 5.