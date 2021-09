Kena Bridge of Spirits: tutte le differenze grafiche tra le versioni PS4 e PS5

A poche ore dalla pubblicazione di Kena Bridge of Spirits, la nuova esclusiva PlayStation e PC ad opera di Ember Lab, è stato possibile effettuare i primi test per mettere a confronto il comparto grafico del titolo tra console Sony di vecchia e nuova generazione.

L'edizione del titolo per PlayStation 4 non solo gira ad una risoluzione inferiore al 4K, ma deve accontentarsi dei 30 fotogrammi al secondo. Completamente diversa è invece la situazione per i possessori di PlayStation 5, i quali possono scegliere liberamente tra due diverse opzioni grafiche: “Modalità performante” e “Modalità fedeltà”. La prima di queste permette di giocare a 60fps raggiungendo però il 4K solo tramite l'upscaling, invece la seconda opzione blocca il framerate a 30 ma aumenta la risoluzione, che raggiunge così il 4K nativo. Se siete curiosi di vedere le differenze tra la versione PlayStation 4 e le due modalità grafiche presenti su PlayStation 5, allora non potete lasciarvi sfuggire il nostro nuovo video pubblicato sul canale YouTube di Everyeye e che potete vedere in apertura della notizia.

Vi invitiamo inoltre a dare un'occhiata alla recensione di Kena Bridge of Spirits ad opera del nostro Giuseppe Arace, che ha assegnato al titolo Ember Lab un 8.8.