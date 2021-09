Kena Bridge of Spirits è solo digitale o esce anche su disco?

Kena Bridge of Spirits ha fatto il suo esordio su PC, PS5 e PS4 il 21 settembre 2021. Finalmente i giocatori di queste piattaforme possono godersi una delle più interessanti avventure dell'anno all'interno di un mondo magico ed evocativo.

Nel corso del tempo in molti si sono chiesti se Kena sarebbe arrivato solo in versione digitale o anche in edizione fisica. Ebbene, il gioco al lancio è accessibile solo in formato digitale, ma per i collezionisti e gli amanti dei dischi c'è un'ottima notizia: attraverso una collaborazione con Maximum Games, i ragazzi di Ember Lab hanno confermato l'arrivo della versione retail per PS5 e PS4, fissata per novembre 2021 in tutto il mondo. Non è stato al momento stabilito il giorno preciso in cui l'Action/Adventure sarà disponibile nei negozi, ma sappiamo che il gioco verrà distribuito in Deluxe Edition comprensiva di colonna sonora e altri bonus sia fisici che digitali (tra cui un Rot dorato e un nuovo bastone per Kena). Il tutto proposto a 49,99 dollari e già in prenotazione nello store di Maximum Games.

Si tratta di un'occasione intrigante per tutti i collezionisti da sempre interessati all'opera di Ember Lab, che sta già ottenendo grandi consensi: la nostra recensione di Kena Bridge of Spirits evidenzia tutte le grandi qualità di un gioco che merita di essere vissuto dall'inizio alla fine. Per altre curiosità, volete sapere quanto dura Kena Bridge of Spirits?