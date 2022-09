Kena Bridge of Spirits disponibile su Steam: in video i contenuti dell'Anniversario

Dopo un anno passato su console PlayStation e su PC in esclusiva per Epic Games Store, Kena Bridge of Spirits è finalmente arrivato anche su Steam. Ember Lab torna a mostrare in azione il suo adorabile action-adventure con un nuovo trailer che mette in mostra i contenuti aggiunti in occasione dell'Anniversario.

Tra le novità introdotte con questo aggiornamento abbiamo le nuove Prove dello Spirito Guida, che vanno dalle Difese dalle ondate, ai Percorsi a ostacoli e alla possibilità di riaffrontare le boss fight. Il completamento di queste prove vi garantisce l'ottenimento di nuovi abiti, alcuni ispirati a diversi Spiriti che Kena incontra durante il suo viaggio. Completando gli obiettivi bonus per ogni prova, potrete sbloccare variazioni di colore per ogni outfit.

I Cristalli, introdotti con il nuovo update, forniscono diverse migliorie alle abilità e alle statistiche di Kena. Inoltre, non bisogna dimenticarsi dell'introduzione del New Game+, che consente ai giocatori di iniziare una nuova partita con gli equipaggiamenti precedentemente sbloccati, i Rot ottenuti e così via. I combattimenti sono stati "completamente ridisegnati" e sono "più impegnativi" in New Game+, quindi si tratta di un buon modo per testare le proprie abilità.

Per ulteriori approfondimenti sul titolo firmato Ember Lab, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Kena Bridge of Spirits.