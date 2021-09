Kena Bridge of Spirits, dite 'Cheese'! Come funziona la modalità foto

Con la pubblicazione del trailer di lancio di Kena: Bridge of Spirits, il team di Ember Lab ha confermato la presenza nel gioco di una Photo Mode: ecco come funziona.

La modalità fotografica dell'Indie può essere attivata in qualunque momento nell'arco dell'intera avventura di Kena. L'unica eccezione è evidentemente rappresentata dalle cut-scene. Per avviare la Photo Mode è sufficiente premere il direzionale superiore del D-pad del proprio controller.



Avviata la Photo Mode di Kena: Bridge of Spirits, tutti i personaggi - inclusi i Rot - si bloccheranno, indirizzando lo sguardo direttamente in camera, mentre nell'angolo inferiore destro dello schermo appariranno le indicazioni relative ai comandi disponibili nella modalità. Ovviamente, è possibile far avanzare l'azione, per modificare le pose dei protagonisti presenti nell'inquadratura: è sufficiente premere il tasto L1. Non abbiate timore di muovere la telecamera per modificare l'inquadratura: i personaggi continueranno infatti a seguirvi con lo sguardo, almeno fino a quando non sarete troppo lontani.

Una volta trovata la combinazione perfetta, è possibile sfruttare l'opzione "Cheese!", attivabile con la pressione del tasto X. Con quest'ultima, tutti i personaggi assumeranno una posa speciale, che rivela un po' della loro personalità. Dettaglio interessante, alcuni di loro hanno a disposizione pose multiple, perciò può risultare una buona idea sperimentare spesso con questa funzione.



Se desiderate aggiungere degli effetti speciali al vostro scatto, potete accedere a filtri e impostazioni ulteriori tramite il tasto triangolo. L'ultimo step è invece affidato al tasto R1, che vi consentirà di immortalare la scena che avete ricreato della Photo Mode di Kena: Bridge of Spirits.