Kena Bridge of Spirits all'E3 2021: gameplay e dietro le quinte nel nuovo video

Come precedentemente promesso da Ember Lab, il team di sviluppo è tornato a mostrare al pubblico un piccolo scorcio sull'affascinante universo di Kena: Bridge of Spirits in occasione dell'E3 2021.

Nella cornice della collaborazione tra Summer Game Fest e Tribeca Games Spotlight, la software house indipendente ha infatti presentato un interessante video approfondimento dedicato all'Action Adventure. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato alterna sequenze di gameplay tratte da Kena: Bridge of Spirits a suggestivi dietro le quinte, che mostrano il lavoro svolto dagli autori per dare vita a scenari, ambientazioni e musiche che andranno a comporre l'esperienza finale.



Tra una sequenza e l'altra, è possibile dare uno sguardo al combat system e alla gestione dei puzzle del primo titolo di Ember Lab, in dirittura di arrivo su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC (in esclusiva su Epic Games Store). Atteso per il prossimo 24 agosto 2021, Kena: Bridge of Spirits segna il debutto del team nel mondo videoludico, dopo una lunga carriera nel settore pubblicitario e dell'animazione. Per dare un ulteriore sguardo alla loro produzione, ricordiamo che di recente sono stati pubblicati numerosi nuovi screenshot di Kena: Bridge of Spirits.