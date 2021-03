Kena Bridge of Spirits, Ember Lab acquisita da Epic Games? No, solo un fraintendimento

A breve distanza dall'annuncio dell'acquisizione del team di Fall Guys: Ultimate Knockout da parte di Epic Games, ha trovato erroneamente diffusione la notizia di un ulteriore ampliamento della compagnia.

Un cinguettio pubblicato dall'account Twitter ufficiale di Ember Lab ha infatti rapidamente scatenato un passaparola dedicato ad un'acquisizione della software house da parte di Epic Games. Tuttavia, la notizia si è rapidamente rivelata essere falsa, con una smentita giunta direttamente per voce degli autori di Kena: Bridge of Spirits. Dopo aver rimosso il tweet originale, gli sviluppatori del promettente indie hanno infatti spiegato che il precedente messaggio era semplicemente volto a celebrare la futura pubblicazione del titolo, che oltre che su PlayStation 4 e PlayStation 5, arriverà al Day One anche su PC, in esclusiva Epic Games Store.



Falso allarme dunque per il momento, con la software house che conserva la propria indipendenza, mentre si avvicina il momento di debuttare sulla scena. Con trascorsi nel campo della pubblicità e dell'animazione, Ember Lab si è infatti solo di recente avvicinata al mondo dei videogame e l'epopea di Kena e dei teneri Rot rappresenterà la sua opera prima. Con la presentazione del gioco all'ultimo PlayStation State of Play, il nostro Giuseppe Arace ha realizzato una nuova anteprima di Kena: Bridge of Spirits, in attesa dell'uscita del gioco in estate.