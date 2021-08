Kena Bridge of Spirits e l'entusiasmo dei doppiatori: 'Ha la magia dei film Pixar'

Scambiando quattro chiacchiere con i giornalisti di Newsweek, Tod Fennel, attore canadese e doppiatore di Taro in Kena Bridge of Spirits, non nasconde il suo entusiasmo per l'avventura di Ember Lab tanto da arrivare a paragonarla agli iconici film Pixar.

Nel corso dell'intervista, il giovane ma esperto attore cinematografico e doppiatore canadese ha confrontato più volte l'opera fantasy di Ember Lab ai capolavori d'animazione firmati Disney Pixar. Riferendosi espressamente al paragone tra Kena e i film Pixar, Fennel spiega che "Kena ha quella magia e contribuisce a portare avanti quello spirito. È molto bello vedere tutti questi personaggi con una loro profondità emotiva, mi ha davvero sorpreso vedere in un videogioco dei personaggi che sanno esprimere emozioni simili".

Pur senza scendere nei dettagli del suo ruolo e della storia di Kena per non mostrare il fianco agli spoiler, Fennel sottolinea come "nel gioco è possibile vedere le persone mentre lottano per gestire il loro dolore, e mostrare fino che punto si può arrivare se non si affrontano correttamente queste emozioni. Credo che i giocatori rimarranno molto sorpresi dal livello di profondità e intensità emotiva di questo titolo".

In ragione dell'ultimo rinvio di Kena Bridge of Spirits, vi ricordiamo che la nuova avventura fantasy di Ember Lab sarà disponibile dal 21 settembre su PC e in esclusiva console su PS4 e PlayStation 5.