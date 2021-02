Kena Bridge of Spirits in estate: bonus preordine, prezzo, edizioni e requisiti PC

Con la pubblicazione del nuovo trailer di Kena: Bridge of Spirits, gli sviluppatori di casa Ember Lab hanno finalmente confermato la data di uscita del promettente indie.

Contestualmente, sono dunque stati aperti anche i preordini del gioco, che per ora - lo ricordiamo - non godrà di una pubblicazione in formato retail. Concedendo all'indie la propria fiducia in anticipo, i giocatoti potranno avere accesso ad una serie di cappellini esclusivi per personalizzare i propri Rot in qualità di bonus preordine. Le edizioni annunciate di Kena: Bridge of Spirits sono due:

Standard Edition , al prezzo di 39,99 euro ;

, al prezzo di ; Digital Deluxe Edition, al prezzo di 47,99 euro. In aggiunta al gioco, quest'ultima include anche un album digitale, una skin dorata per i Rot e uno scettro speciale per Kena;

Dalle pagine di Epic Games Store, che accoglierà il gioco in esclusiva PC, troviamo anche i requisiti hardware richiesti per avventurarsi in Kena: Bridge of Spirits. Di seguito, i dettagli:

Requisiti Minimi

OS: 64-bit Windows 7/8.1/10

Processor: AMD FX-6100/Intel i3-3220 or Equivalent

Memory: 8 GB RAM

Storage: 25 GB

Direct X: Version 11

Graphics: AMD Radeon HD 7750/NVIDIA GeForce GTX 650 or Equivalent

Requisiti Consigliati

OS: 64-bit Windows 7/8.1/10

Processor: AMD Ryzen 7 1700/Intel i7-6700K or Equivalent

Memory: 16 GB RAM

Storage: 25 GB

Direct X: Version 11

Graphics: AMD RX Vega 56/ Nvidia GTX 1070 or Equivalent

In attesa dell'estate per poter vestire i panni di Kena, sulle pagine di Everyeye potete prepararvi a dovere consultando la nostra anteprima di Kena: Bridge of Spirits.