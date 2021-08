Kena Bridge of Spirits e F.I.S.T.: svelato il peso delle versioni PS5

In attesa delle grandi uscite di settembre sulle console PlayStation, è stata scoperta la dimensione del download di due dei titoli più attesi del prossimo mese: F.I.S.T. e Kena Bridge of Spirits.

Grazie al sempre aggiornato PlayStation Game Size su Twitter, abbiamo infatti scoperto quanto pesano entrambi i titoli nella loro versione PlayStation 5. Nel caso di Kena Bridge of Spirits, i giocatori dovranno scaricare 17,052 GB di dati che non includeranno l'update del day one e avranno la possibilità di avviare il preload 48 ore prima del lancio, ovvero il 17 settembre 2021. Per quello che riguarda invece F.I.S.T. non si parla di una patch del day one e gli utenti PS5 dovrebbero poter iniziare a scaricare già dal prossimo 5 settembre 2021 (sempre 48 ore prima del lancio) i 19,535 GB di dati relativi alla versione 01.001.000.

In entrambi i casi non si tratta di esclusive PS5, dal momento che Kena arriverà in contemporanea anche su PS4 e PC (tramite Epic Games Store), invece F.I.S.T. potrà essere acquistato all'uscita anche su PS4 e Steam. Vi ricordiamo che, come abbiamo già detto nelle nostre previsioni dei giochi gratis con il PS Plus di settembre 2021, ci sono buone probabilità che sia proprio F.I.S.T. uno dei titoli che gli abbonati potranno scaricare senza costi aggiuntivi.

Sapevate che Kena Bridge of Spirits arriverà su NVIDIA GeForce Now?