Kena Bridge of Spirits festeggia Halloween: l'update 1.11 offre migliorie e una sorpresa

Mentre festeggia il recupero dei costi di sviluppo di Kena: Bridge of Spirits, il team di Ember Lab ha preparato una piccola sorpresa per i giocatori in vena di festeggiamenti per Halloween.

Con la pubblicazione del nuovo aggiornamento 1.11 dell'Action Adventure, la software house ha infatti resto disponibile un piccolo evento dedicato alla notte più spaventosa dell'anno. Per alcuni giorni, i giocatori avranno la possibilità di mettersi a caccia di tre nuovi cappelli per i teneri Rot. A tema Halloween, il trio di oggetti resterà nel gioco solamente sino al prossimo lunedì 1 novembre: li troverete tutti?

Contestualmente, la patch ha introdotte anche alcune migliorie in Kena: Bridge of Spirits. Tra queste ultime, spicca l'aggiunta di nuovi punti di salvataggio e il miglioramento del sistema di registrazione automatica dei progressi. Graditi miglioramenti anche per la modalità fotografica, con il potenziamento della risoluzione e della qualità degli scatti. Per la versione PC dell'Indie, è stato inoltre migliorato anche il supporto ai monitor ultra wide. Da segnalare anche l'arricchimento della mappa del mondo di gioco, che ora permette di visionare gli oggetti raccolti da Kena e tiene traccia delle aree di meditazione. Non mancano infine all'appello correzioni a bug minori e un incremento della stabilità.



La patch arriva a breve distanza dalla pubblicazione dell'aggiornamento 1.09 di Kena: Bridge of Spirits, che ha apportato importanti modifiche sul fronte del bilanciamento.