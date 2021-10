Kena Bridge of Spirits finito in 25 minuti: lo speedrun spiazza Ember Lab

Dalle colonne di IGN.com, gli sviluppatori di Ember Lab hanno assistito increduli al filmato di un esperto speedrunner riuscito a completare l'intera avventura di Kena Bridge of Spirits in soli 25 minuti.

Per raggiungere questo eccezionale traguardo, il creatore di contenuti SwiftShadow ha fatto appello a tutta la sua esperienza da speedrunner per servirsi di ogni singolo bug e stratagemma di gameplay a sua disposizione e riuscire, così facendo, a giungere ai titoli di coda di Kena nel minor tempo possibile.

Come spesso avviene in questi casi, lo speedrunner ha sfruttato a proprio vantaggio dei glitch nel sistema di collisioni della mappa e del modello poligonale della protagonista per superare le pareti invisibili che delimitano le aree in cui è suddiviso lo scenario. In questo modo, SwiftShadow è riuscito a saltare (letteralmente!) gran parte dei contenuti di Kena Bridge of Spirits, fornendo alla software house fondata da Mike e Josh Grier degli spunti per intervenire con le prossime patch correttive, e questo al netto delle inevitabili scoperte che verranno effettuate da altri speedrunner.

Se volete saperne di più sull'ultimo gioiello di Ember Lab, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Kena Bridge of Spirits a firma di Giuseppe Arace, con tutte le informazioni e le analisi sui contenuti ludici, narrativi e strettamente artistici di questa splendida opera fantasy disponibile dal 21 settembre su PC e in esclusiva console su PS4 e PlayStation 5.