Kena Bridge of Spirits: in futuro potrebbe arrivare su Switch e Xbox

A distanza di qualche giorno dal debutto ufficiale di Kena Bridge of Spirits su Epic Games Store e PlayStation, piattaforme sulle quali è arrivato in esclusiva temporale, il team di sviluppo ha già iniziato a parlare delle possibilità di vedere il titolo su altri lidi.

Nel corso di un'intervista ai microfoni di SegmentNext, il co-fondatore di Ember Lab, Josh Grier, ha commentato l'eventuale arrivo di Kena Bridge of Spirits non sol su altri client per PC ma anche su altre console:

"Attualmente le nostre forze sono concentrate sulle versioni PlayStation ed Epic Games Store appena lanciate, le quali sono esclusive temporali. Esploreremo la possibilità di arrivare su altre piattaforme dopo il lancio ed un periodo di riposo. Sono trascorsi solo pochi giorni dal day one ed è quasi impossibile parlare del futuro. Stiamo rispondendo alle richieste della community al meglio delle nostre possibilità. Abbiamo ad esempio annunciato l'arrivo di un'edizione fisica e del supporto al portoghese brasiliano e al russo."

Insomma, dalle parole di Grier sembra abbastanza chiaro che il team non escluda assolutamente la possibilità che il gioco arrivi su altre piattaforme, ma ci vorrà del tempo. In attesa di scoprire la prossima mossa di Ember Lab, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Kena Bridge of Spirits.