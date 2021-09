Kena Bridge of Spirits: guida al livello Rot e come ottenerli velocemente

Sviluppato dai talentuosi ragazzi di Ember Lab come loro opera d'esordio, Kena: Bridge of Spirits è il nuovo action-adventure in terza persona disponibile da oggi su PC Windows e su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Ad ogni nuovo trailer il gioco è riuscito nell'impresa di catturare l'attenzione di una buona fetta di pubblico grazie soprattutto alla sua atmosfera fiabesca estremamente simile ai film di animazione Disney Pixar, dei quali Kena riprende principalmente lo stile della modellazione poligonale, della caratterizzazione dei personaggi e dell'utilizzo dei colori.

Una delle principali peculiarità del titolo firmato Ember Lab in ambito ludico è rappresentata dai Rot, piccole creaturine nere che aiuteranno la protagonista ad avanzare nel corso dell'avventura, risolvere puzzle ed enigmi ambientali, trovare oggetti collezionabili, spostare oggetti, purificare le zone corrotte e combattere contro i numerosi nemici che incontrerete durante il gioco. All'inizio dell'avventura, Kena potrà contare solo su una quantità molto esigua di questi piccoli animali, ma averne il maggior numero possibile al proprio fianco aumenta esponenzialmente le vostre probabilità di successo in tutte le sfide offerte dal gioco. Ad esempio, una determinata roccia potrebbe essere troppo pesante per essere spostata da 5 Rot, mentre un gruppo più nutrito di 15 o 20 Rot dovrebbe essere in grado di portare a termine il compito senza fatica.

Per tenere traccia del numero di amici pelosi a vostra disposizione potete consultare il comodo indicatore posto all’interno del menu delle abilità. Alcune di queste richiederanno infatti di raggiungere un certo Livello Rot prima di poterle sbloccate utilizzando il Karma, la più importante valuta del titolo: per aumentare questo livello non dovrete fare altro che collezionare altri Rot. I livelli si sbloccano alle seguenti soglie:

Livello 1 - 5 Rot

Livello 2 - 15 Rot

Livello 3 - 35 Rot

Livello 4 - 65 Rot

Livello 5 - 100 Rot

Come ottenere Rot velocemente

Durante la vostra avventura in Kena: Bridge of Spirits potrete avvalervi di due metodi diversi per trovare e ottenere nuovi Rot, i quali si aggiungeranno poi automaticamente e permanentemente alla vostra scorta personale. Il primo metodo prevede che otteniate un piccolo numero di animaletti neri semplicemente completando alcune missioni della storia principale oppure sconfiggendo alcuni particolari nemici (boss inclusi): tuttavia, in questo modo otterrete Rot molto lentamente, e dovrete quindi contare su un metodo alternativo per aumentarne più in fretta il livello complessivo, e potenziare di conseguenza le vostre capacità d’azione.

Il secondo metodo, nonché quello più remunerativo, si basa interamente sull’esplorazione del mondo di gioco tra una missione e l’altra e in alcuni casi anche durante le missioni stesse. Proprio durante questi momenti, infatti, potrete notare la presenza di oggetti di colore rosa brillante posti all’interno dell’ambientazione circostante: interagendo con questi oggetti tramite il tasto Triangolo, oppure colpendoli premendo il tasto L1, farete cadere a terra una piccola sfera rosa che rivelerà il Rot nascosto al suo interno dopo che avrete interagito nuovamente con essa tramite la pressione del tasto Triangolo. Dopo questa breve operazione un nuovo amico si unirà al gruppo di creaturine al vostro seguito, aumentando contestualmente il vostro Livello Rot.

Nel caso in cui facciate fatica a scovarne altri all’interno dell’ambientazione, potrete sfruttare il potere della vostra maschera Taro, ottenuta da Kena durante le fasi iniziali dell’avventura, per evidenziare le impronte di Rot nella zona circostante la vostra posizione. Per sfruttare questo utilissimo potere speciale vi basterà premere la freccia direzionale sinistra del vostro controller per indossare la maschera e cominciare così a guardarvi intorno alla ricerca di impronte. Va comunque fatto notare che mentre indosserete questo oggetto non potrete spostarvi in alcun modo fino a quando non la rimuoverete.

Nel caso in cui vogliate saperne di più sul gioco vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Kena Bridge of Spirits. Per altri utili consigli per iniziare, ecco come ottenere Punti Karma in Kena Bridge of Spirits.