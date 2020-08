Kena Bridge of Spirits, lancio solo digitale: niente retail per il gioco PS5, PS4 e PC

Nel corso del mese di giugno, il team di Sony ha presentato una prima selezione di giochi destinati ad approdare su PlayStation 5. Tra questi ultimi ha trovato spazio anche Kena: Bridge of Spirits, promettente action adventure.

Di natura cross generazionale, il gioco è atteso non solo sulla prossima ammiraglia Sony, ma anche su PlayStation 4 e PC. In seguito al reveal, Kena: Bridge of Spirits ha riscosso un notevole interesse da parte del pubblico, con un'impennata di visualizzazioni per il trailer di annuncio. Il significativo livello di attenzione non è tuttavia evidentemente stato sufficiente per convincere il team a procedere con una distribuzione retail del titolo.

Dalle pagine dell'account Twitter del gioco, Ember Lab ha infatti confermato che il lancio di Kena: Bridge od Spirits avverrà esclusivamente in formato digitale. La software house non ha comunque escluso in toto la possibilità di un arrivo della produzione sugli scaffali in un secondo momento, confermando che "si occuperanno di una versione retail più avanti". Per averne conferma, evidentemente, sarà necessario attendere l'esito delle valutazioni di Sony ed Ember Lab.



Già confermata è invece la possibilità di usufruire di un upgrade gratuito da PS4 a PS5 per Kena: Bridge of Spirits. Nel caso in cui siate in cerca di maggiori dettagli sul gioco, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate la nostra video anteprima di Kena Bridge of Spirits.