Kena Bridge of Spirits: le meraviglie grafiche nel video confronto tra PS5 e PS4 Pro

Dopo un'attesa durata poco più di un anno, Kena Bridge of Spirits è finalmente disponibile su PC e console PlayStation 5 e PlayStation 4. Uno degli aspetti più esaltanti della produzione sta sicuramente nella caratterizzazione tecnica ed estetica del gioco, messa ora a confronto sulle due console Sony.

Kena Bridge of Spirits presenta due modalità grafiche su PlayStation 5, a differenza di quanto accade su PS4 e PS4 Pro. Sulla console next-gen è dunque possibile optare per la Resolution mode, che offrirà una risoluzione in 4K e un framerate ancorato ai 30fps, oppure per la Performance Mode, che al netto di una risoluzione inferiore consente di giocare più fluidamente a 60fps. Sta dunque al giocatore decidere cosa è più importante: la resa grafica delle magnifiche ambientazioni e dei modelli incredibilmente curati, o la fluidità dei combattimenti e delle scene d'azione. Al netto delle ovvie migliorie presenti su PS5, il video confronto realizzato da IGN.com non sembra evidenziare differenze sostanziali tra le varie versioni, e sembra proprio che anche i possessori di console old gen potranno godersi un'esperienza più che soddisfacente con il titolo targato Ember Lab.

Se siete curiosi di conoscere tutto sul sorprendente gioco per PC e PlayStation, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Kena Bridge of Spirits a cura del nostro Giuseppe Arace. Sulle nostre pagine trovate anche una guida a tutti i Trofei del gioco.