Kena Bridge of Spirits si mette in mostra: sempre più bello nei nuovi screenshot

Manca ancora qualche mese all'esordio di Kena: Bridge of Spirits e per ingannare l'attesa il team di Ember Lab offre al pubblico un suggestivo scorcio sul mondo che lo attende nell'Action Adventure.

La software house, al lavoro sulla sua opera prima in campo videoludico, ha infatti condiviso un'intrigante selezione di screenshot, raffiguranti tanto la giovane protagonista quanto gli adorabili Rot. Disponibili direttamente in calce a questa news, le immagini dipingono un immaginario sempre più suggestivo, tra grandi foreste, montagne che si ergono lontane e paesaggi degni di un film d'animazione. Non mancano poi all'appello frangenti più oscuri, tra minacciosi avversari e la misteriosa maschera che sembra giocare un ruolo centrale nel quadro della trama del gioco.



Mentre addirittura già si parla di un possibile sequel di Kena: Bridge of Spirits per PlayStation 5, l'appuntamento con l'atteso indie è fissato per il prossimo 24 agosto 2021, su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC (in esclusiva Epic Games Store). In attesa di poter vestire i panni della giovane Kena per dialogare con gli spiriti e salvare il mondo da un'oscura maledizione, sulle pagine di Everyeye potete trovare una ricca rassegna di dettagli sulla produzione, raccolti nell'anteprima di Kena: Bridge of Spirits firmata dal nostro Giuseppe Arace.