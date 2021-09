Kena Bridge of Spirits su PS5: mini maratona nel bosco con Marco Mottura

Il buon Marco Mottura si addentra nel bosco incantato dell'ultima avventura fantasy di Ember Lab per mostrarci in video le prime tre ore di Kena Bridge of Spirits, la piccola grande gemma indie appena lanciata su PC, PS4 e PlayStation 5.

Il nuovo progetto di Ember Lab ha raccolto il plauso della critica, con le recensioni entusiastiche di Kena Bridge of Spirits che hanno rimarcato l'incredibile cura per i dettagli, la bontà del comparto artistico e la coerenza di un impianto ludico che aderisce con coerenza alle capacità produttive della software house fondata e diretta dai fratelli Mike e Josh Grier.

L'impegno profuso da Ember Lab nella costruzione di questa emozionante esperienza acion adventure si avverte sin nelle primissime battute della campagna principale, dai dialoghi con i PNG e gli adorabili Rot di Kena alle prime sessioni di esplorazione studiate per dare all'utente l'opportunità di familiarizzare con le meccaniche di gameplay.

Vi lasciamo perciò alla registrazione della mini maratona tenuta da Marco Mottura e Francesco Fossetti sul canale Twitch di Everyeye, ma prima vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Kena Bridge of Spirits su PS5.