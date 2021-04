Kena Bridge of Spirits: Okami e Zelda tra le ispirazioni; dettagli su gameplay e DualSense

Sin dalla sua prima apparizione, Kena Bridge of Spirits ha saputo conquistare il cuore di tantissimi giocatori grazie alla sua convincente caratterizzazione estetica e alle sue intriganti meccaniche di gioco. Gli sviluppatori di Ember Lab sono tornati a discutere in lungo e in largo riguardo al loro nuovo titolo.

Innanzitutto, ci viene fornito qualche dettaglio in più in merito ai Rot, le piccole creature che già sono riuscite a far affezionare i giocatori che attendono con ansia l'arrivo del titolo:

"Ovviamente, lasciare che le persone si innamorassero dei Rot è stata una parte importante della nostra strategia", hanno ammesso Josh e Mike Grier, co-fondatori di Ember Lab. "Sono diventati parte integrante della storia, poiché sono la chiave per aiutare Kena nel suo viaggio e, in definitiva, rappresentano la sua crescita come personaggio.



Kena è una guida spirituale alle prime armi alla ricerca di un luogo sacro colmo di conoscenza. Scoprirà un villaggio abbandonato afflitto dalla corruzione dove spiriti intrappolati seminano caos e distruzione".



Passando invece al gameplay, il team di sviluppo spiega che "Kena può concatenare qualsiasi delle sue abilità con i Rot per sconfiggere i nemici in modi unici. I Rot possono compiere attacchi, creare proiettili perforanti e persino formare una nuvola mutaforma capace di prendere a pugni i nemici. Trovare e far crescere un team Rot più grande consente di sferrare attacchi più potenti e sblocca possibilità aggiuntive. Approfondendo i Rot, i giocatori scopriranno con più facilità le debolezze dei nemici. Inoltre, la guarigione in combattimento è legata all'uso dei Rot".

Viene poi nuovamente confermato il supporto al DualSense, che attraverso i suoi trigger adattivi, ad esempio, farà percepire al giocare la tensione nelle sue mani prima di scoccare una freccia con l'arco.

Tra le maggiori fonti di ispirazione che hanno aiutato Ember Lab a dare vita a Kena, abbiamo Zelda e Okami sul fronte videoludico, ma anche lo stile dello storytelling presente nel film Rashomon ha giocato un ruolo chiave in questo senso.

Kena Bridge of Spirits sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4 (l'upgrade next-gen sarà gratis) a partire dal 21 agosto. Durante il Future Game Show, il titolo è stato nuovamente messo in mostra con un trailer.