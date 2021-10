Kena Bridge of Spirits Patch 1.08: Offline Mode su PC, Boss Finale bilanciato e non solo

Kena: Bridge of Spirits ci ha conquistati in dal primo istante, ma il codice giunto sul mercato lo scorso 21 settembre era tutto fuorché perfetto: per fortuna i ragazzi di Ember Labs, al loro debutto assoluto nel mondo dei videogiochi, stanno continuando a lavorare alla rifinitura della loro creatura.

Da questo duro lavoro sono scaturiti molteplici aggiornamenti, l'ultimo dei quali - la Patch 1.08 - è stata pubblicata nella serata di ieri su PC, PlayStation 4 e PS5. Con questo nuovo intervento, gli sviluppatori hanno innanzitutto introdotto un'opzione per ridurre l'intensità del Motion Blur, risolto il problema dell'errato conteggio dei Rot nel villaggio e corretto diversi bug alle collisioni, allo streaming dei livelli e alle animazioni (inclusi lo stop improvviso della corsa di Kena e l'animazione dello scudo).

In aggiunta, Ember Lab ha applicato diverse ottimizzazioni volte al miglioramento della Boss Fight finale (non meglio specificate nel changelog ufficiale) e introdotto il supporto alla Modalità Offline su PC. Gli utenti, che adesso possono giocare senza una connessione ad internet, devono tuttavia considerare che in questa modalità gli Achievement non vengono sbloccati, e che questi verranno tutti assegnati al login successivo.

