Kena Bridge of Spirits su PC, PS4 e PS5: Ember Lab racconta la genesi della protagonista

Dalle pagine del PlayStation Blog, il Direttore delle Animazioni di Ember Lab Hunter Schmidt svela degli interessanti retroscena sulla genesi della protagonista di Kena Bridge of Spirits, l'avventura fantasy ormai prossima alla commercializzazione PC, PS4 e PS5.

L'esponente della software house indie ripercorre le tappe fondamentali del lungo processo di sviluppo che il team di Ember Lab ha dovuto compiere per concretizzare la visione di Wanchana "Vic" Intrasombat, il talentuoso artista thailandese che ha disegnato Kena e delineato lo stile artistico dell'intera dimensione di Bridge of Spirits. Partendo dagli squisiti bozzetti preparatori e dalle opere realizzate da Vic, il designer Rodrigo Gonçalves ha plasmato il modello 3D di Kena arricchendolo di dettagli come l'acconciatura, l'abbigliamento e gli accessori.

Nell'approfondimento del PS Blog, Schmidt spiega inoltre che il team di Ember Lab ha tratto profonda ispirazione dal lavoro di Intrasombat e Gonçalves per caratterizzare Kena attraverso le sue animazioni, "dove gran parte della sua personalità viene trasmessa ai giocatori proprio grazie al modo in cui la protagonista si muove e agisce. Per noi ha rappresentato una sfida molto più ampia di quella che abbiamo dovuto affrontare nei nostri progetti passati, ma ci ha entusiasmato creare un personaggio capace di esprimere la sua profondità emotiva con un così ampio ventaglio di espressioni".

L'uscita della nuova avventura fantasy di Ember Lab è prevista per il 21 settembre su PC, PS4 e PlayStation 5. A detta dei suoi doppiatori, Kena Bridge of Spirits ha la magia dei film Pixar.