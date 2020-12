Kena Bridge of Spirits su PC, PS4 e PS5: nuove immagini dall'avventura fantasy

Gli sviluppatori di Ember Lab pubblicano delle nuove immagini di Kena Bridge of Spirits, l'avventura fantasy svelata a giugno con il reveal trailer dell'evento PS5 e destinata a vedere la luce tra pochi mesi.

Con questo terzetto di scatti inediti, la software house indipendente fondata nel 2009 dai fratelli Mike e Josh Grier si riallaccia alle recenti immagini di Kena Bridge of Spirits per darci un assaggio dell'esperienza ludica, grafica e artistica da vivere nella colorata dimensione di questa nuova proprietà intellettuale.

La frequenza con cui i laboratori Ember stanno condividendo queste informazioni ci lasciano ben sperare per l'arrivo a breve di ulteriori dettagli su questo titolo, accompagnati magari da un video gameplay che ci aiuti a comprendere il sistema di combattimento, la progressione e il rapporto tra la protagonista e i Rot, le simpatiche creature che seguiranno Kena nel suo viaggio per aiutarla nelle sfide con i nemici o nella risoluzione degli enigmi ambientali.

L'uscita di Kena Bridge of Spirits è prevista nei primi mesi del 2021 su PC, PS4 e PlayStation 5. Per saperne di più su questa ambiziosa avventura fantasy, vi invitiamo a immergervi nelle atmosfere del titolo leggendo il nostro speciale su Kena Bridge of Spirits per PS5.