Kena Bridge of Spirits, preload partito su PS4 e PS5: peso, orario di sblocco ed edizioni

Il gran giorno sta per arrivare: dopo una serie di rinvii, che hanno aiutato i ragazzi di Ember Lab a rifinire al meglio il proprio lavoro, Kena Bridge of Spirits si appresta finalmente ad arrivare in esclusiva console su PS4 e PlayStation 5, e su PC. La data fatidica, come forse già sapete, è quella del 21 settembre.

Se avete preordinato il gioco sulle piattaforme di casa PlayStation, allora sarete felici di sapere che nella notte Sony ha attivato il preload del titolo. In questo modo, potrete arrivare preparatissimi alla sua uscita - lo sblocco è fissato alla mezzanotte in punto del 21 settembre - scaricando in anticipo i dati di gioco, che su PlayStation 5 assommano a 17,81 GB e su PS4 a 8,29 GB. Un peso tutto sommato contenuto su entrambe le piattaforme di gioco.

Se invece non avete ancora provveduto al preordine, allora potrebbe risultarvi utile sapere che potete scegliere tra due differenti edizioni di Kena Bridge of Spirits, entrambe comprensive delle versioni per PS4 e PS5:

Standard Edition per PS4 & PS5 - 39,99 euro

Gioco base;

Bonus preordine: Cappello dei Rot.

Digital Deluxe Edition per PS4 & PS5 - 49,99 euro

Gioco base;

Bonus preordine: Cappello dei Rot;

Contenuti digitali bonus: Bastone di Kena, Skin Golden Rot e Colonna Sonora digitale.

Le medesime edizioni sono disponibili al preordine anche su PC via Epic Game Store, al prezzo, rispettivamente, di 39,99 euro e 47,99 euro. In questo caso, tuttavia, non è noto l'orario di sblocco. In attesa dell'uscita, potete scoprire dei dettagli sulla genesi della protagonista di Kena Beidge of Spirits e sulle abilità degli adorabili Rot.