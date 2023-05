Kena Bridge of Spirits presto su Xbox? Ember Lab stuzzica i giocatori

Non solo Stray potrebbe arrivare presto su Xbox: anche un'altra apprezzata produzione indie sembra pronta a seguire la stessa strada. Disponibile per ora come esclusiva console PlayStation, Kena Bridge of Spirits potrebbe fare il suo esordio anche sulle console Microsoft, almeno stando ad un criptico messaggio degli sviluppatori.

Rispondendo infatti su Twitter ad un follower, che sosteneva di aver perso ormai le speranze per l'arrivo di una versione Xbox dell'Action/Adventure già disponibile dal 2021 su PC, PlayStation 5 e PS4, Ember Lab si è limitata a rispondere con un semplice "mai arrendersi" che sembrerebbe lasciar intendere il possibile arrivo in futuro di Kena Bridge of Spirits anche su Xbox Series X/S e Xbox One. Le ragioni per cui l'esordio sulle console del colosso di Redmond non è ancora avvenuto sembrerebbe legato ad accordi di esclusività stretti con Sony che, tuttavia, potrebbero essere vicini alla loro scadenza.

Chiaramente Ember Lab non ha approfondito ulteriormente la sua risposta, pertanto per il momento tutto tace sull'eventuale annuncio di una versione Xbox dell'opera, magari in arrivo anche su Xbox Game Pass in futuro. Non resta a questo punto che attendere eventuali annunci da parte degli sviluppatori. Lo scorso settembre Kena Bridge of Spirits è arrivato su Steam per celebrare il primo anniversario del gioco: che i festeggiamenti per i 2 anni possano essere accompagnati dall'annuncio delle edizioni Xbox?