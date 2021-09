Kena Bridge of Spirits, ecco le prime mod PC: FOV, cutscene a 48fps e monitor ultrawide

Nonostante siano trascorsi solo pochi giorni dal lancio di Kena Bridge of Spirits, la scena dei modder si è messa già all'opera e sta sfornando diverse "patch fan made" che promettono di migliorare e ottimizzare l'esperienza di gioco da vivere nella versione PC dell'avventura fantasy di Ember Lab.

I redattori di DSOGaming hanno stilato un elenco parziale con le primissime mod realizzate dagli sviluppatori amatoriali, sottolineando l'interesse che Kena Bridge of Spirits ha saputo suscitare negli appassionati.

La prima mod elencata è l'UltraWide Fix distribuita da PCGamingWiki che promette di fare esattamente ciò che viene descritto dal suo titolo, ossia introdurre il supporto alle risoluzioni dei monitor ultrawide.

Nel lotto delle prime mod disponibili per l'avventura di Ember Lab su PC rientra anche la patch fan made che consente agli emuli di Kena di regolare il FOV attraverso il ricorso al Cheat Engine per impostare il Campo Visivo con diversi preset.

La terza e ultima mod citata da DSOGaming promette di ottimizzare le cutscene pre-renderizzate per portarle a 48fps, sganciandole così dalla frequenza di aggiornamento originaria ancorata sui 24 frame al secondo. In attesa di scoprire come si evolverà l'offerta contenutistica, ludica e squisitamente grafica confezionata dai modder, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Kena Bridge of Spirits su PS5.