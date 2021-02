Kena Bridge of Spirits su PS5: sarà tra i giochi gratis di marzo con il PS Plus?

È ormai da un bel po' che non si sente più parlare dell'atteso Kena: Bridge of Spirits, l'action adventure targato Ember Lab che secondo alcune voci di corridoio dovrebbe fare il proprio debutto nel corso del mese di marzo 2021.

Ed è proprio per questo motivo che l'insider GermanStranding, che in passato ha già azzeccato le successive mosse di Sony con le sue previsioni, ha condiviso sui social un post nel quale sostiene che il gioco potrebbe arrivare gratuitamente per gli utenti PlayStation abbonati al Plus. Per quanto improbabile, si tratterebbe di un altro grande colpo per l'azienda giapponese, che negli ultimi mesi sta coccolando i propri utenti con una serie di titoli molto amati: solo a febbraio i giocatori con un abbonamento attivo hanno infatti potuto riscattare la Ultimate Edition di Control (contenente l'upgrade gratuito per PlayStation 5) e Destruction AllStars, disponibile sin dal day one per gli utenti PS Plus. Se questa previsione dovesse essere confermata da Sony, questo sarebbe il secondo mese di fila a proporre un gioco nuovo di zecca nel catalogo.

Vi ricordiamo che il titolo non ha ancora una data d'uscita ufficiale e non è possibile prenotarlo sul PlayStation Store. Solitamente Sony utilizza questa tecnica per fare in modo che gli utenti non possano effettuare il pre-order di titoli in arrivo gratuitamente per gli abbonati, come già accaduto qualche settimana fa proprio con Destruction AllStars e, in concomitanza con il debutto di PS5, con Bugsnax. C'è da dire però che nei commenti al Tweet c'è chi suggerisce che Kena possa essere incluso nella lineup PS Plus più avanti, idealmente a maggio o giugno.

In ogni caso non ci vorrà molto per scoprire quali saranno i giochi gratis di marzo 2021 con PS Plus, dal momento che l'annuncio dovrebbe arrivare nel corso della settimana.