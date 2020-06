Kena Bridge of Spirits su PS5: ecco il trailer di presentazione!

Prosegue a ritmo serratissimo l'evento dedicato ai titoli in arrivo sulla futura ammiraglia di casa PlayStation, con moltissimi annunci ed altrettanti trailer.

L'appuntamento ha confermato il gradito ritorno di volti già noti, con l'annuncio di Spider-Man Miles Morales ed il reveal di Ratchet & Clank Rift Apart. Ma c'è spazio anche per nuove IP, tra le quali troviamo l'intrigante Kena: Bridge of Spirits. Un'avventura pronta a sbarcare su PlayStation 5, frutto del lavoro degli sviluppatori di Ember Lab, un piccolo team con esperienza nel campo del cinema e dell'animazione.

A presentare Kena: Bridge of Spirits sono intervenuti in rappresentanza della software house i fratelli Mike Grier e Josh Grier, che hanno descritto la produzione come un titolo ricco di avventura e fascino. In apertura a questa news, potete trovare il trailer di debutto: cosa ve ne pare?