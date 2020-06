Kena: nuove splendide concept art della magica fiaba per PS5

Uno dei giochi più visivamente accattivanti presentati durante l'evento "The Future of Gaming" di Sony Playstation è sicuramente Kena: Bridge of Spirits, un titolo che strizza l'occhio ai capolavori immortali dello studio Ghibli. Dietro la creazione dell'action adventure c'è Ember Lab, compagnia fondata nel 2009 dai fratelli Mike e Josh Grier.

I giocatori vestiranno i panni di Kena, una "Spirit Guide" che dovrà combattere contro un terribile nemico che sta minacciando il mondo e tutte le sue creature. Mascotte ufficiali del colorato titolo sono i Rots, piccoli esserini neri - con degli occhioni incredibilmente grandi - che hanno conquistato gli appassionati fin da subito per il loro look semplice ed accattivante.



In base a quanto visto nel trailer di presentazione, la protagonista sarà in grado di impartire ordini a queste pelosissime creature: utili per la risoluzione di puzzle ambientali e al supporto durante i combattimenti.

Recentemente gli sviluppatori hanno condiviso alcune concept art del gioco sul loro account Twitter. Il tweet (che potrete trovare come sempre in calce alla notizia) riporta quattro bellissime illustrazioni, tra cui una che rappresenta i possibili "stati d'animo" che caratterizzeranno i Rots durante la nostra avventura.

Ricordiamo che Kena: Bridge of Spirits uscirà su PS4, PS5 e PC (in esclusiva Epic Games Store) e sarà uno dei primi titoli ad utilizzare la tecnologia del dualsense.