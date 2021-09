Kena Bridge of Spirits, recensioni entusiaste: debutto trionfale per Ember Lab

Originariamente atteso per gli ultimi mesi del 2020, Kena: Bridge of Spirits si è fatto attendere un po' più del previsto, ma sembra che ne sia valsa la pena.

L'opera di debutto di Ember Lab pare infatti aver conquistato la critica specializzata, che si è espressa con generosità sulla bontà di questo suggestivo Action Adventure. Dopo trascorsi nel ramo pubblicitario e nel campo dell'animazione, la nuova software house si è dunque dimostrata in grado di confezionare un'esperienza videoludica coerente e convincente, per un debutto assolutamente trionfale.



Nella sua versione PlayStation 5, Kena: Bridge of Spirits presenta al momento un Metascore pari a 85/100, definito dalle 19 recensioni disponibili su Metacritic. Queste ultime partono da un minimo di 80/100, con un paio di testate che hanno persino assegnato il Perfect Score di 100/100. La maggior parte dei giudizi, tuttavia, si assesta su di valori intermedi, come del resto anche la recensione di Kena: Bridge of Spirits redatta dal nostro Giuseppe Arace e già disponibile sulle pagine di Everyeye.

Per tutti gli appassionati ansiosi di osservare il magico mondo dell'Action Adventure prendere vita, ricordiamo che Kena: Bridge of Spirits sarà live sul Canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 10:00 di questa mattina. L'invito è dunque a raggiungerci su Twitch per commentare insieme le prime ore di gioco dell'opera di Ember Lab.