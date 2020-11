Kena Bridge of Spirits rinviato ancora? Il sito PlayStation preoccupa

Dopo la presentazione avvenuta a giugno nel corso dell'evento PlayStation, Kena Bridge of Spirits è riuscito a ritagliarsi uno spazio nelle liste dei desideri di molti giocatori. Merito di una direzione artistica affascinante e dell'interessante amalgama fatta di esplorazione, combattimenti, avventura e magia.

Lo scorso settembre non ci ha fatto per nulla piacere apprendere del rinvio di Kena Brisge of Spirits: l'opera prima idi Ember Lab, studio indipendente specializzato in cortometraggi e campagne pubblicitarie, era inizialmente previsto per la fine del 2020 prima di essere posticipato al primo trimestre del 2021.

Ebbene, tra i giocatori ha cominciato a montare un'altra preoccupazione, poiché le informazioni ora reperibili sul sito ufficiale di PlayStation non sono affatto confortanti. Nella sezione della pagina dedicata alle esclusive console per PS5, Kena Bridge of Spirits viene indicato in uscita nel quarto trimestre del 2021, ossia nella stagione festiva del prossimo anno! Dal momento che non è ancora stato diramato un comunicato ufficiale, non sappiamo se si tratta di una semplice svista del sito o di un'informazione veritiera. Ember Lab continua a parlare del primo trimestre, anche in un tweet risalente alle scorse ore, ma restiamo in attesa di una chiarificazione definitiva. Nel frattempo, potete leggere l'anteprima di Kena Bridge of Spirits curata dalla nostra Cristina Bona per saperne di più sul progetto.