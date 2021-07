Kena Bridge of Spirits è stato rinviato a settembre, ecco la nuova data

Brutte notizie per tutti coloro che attendono l'uscita di Kena Bridge of Spirit: l'action/adventure sviluppato da Ember Lab atteso su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4 è stato infatti rinviato ufficialmente e non arriverà il 24 agosto 2021 come originariamente previsto.

Fortunatamente il posticipo è meno sostanzioso di quanto si possa temere: la nuova data è stata infatti fissata al 21 settembre 2021, un rinvio quindi contenuto a un solo mese. Gli autori hanno spiegato attraverso un comunicato le ragioni dietro questa decisione: "Abbiamo preso la difficile decisione di rinviare l'uscita di Kena Bridge of Spirits per perfezionare il gioco su tutte le piattaforme. Il team di sviluppo sta lavorando duramente e crediamo che questo tempo extra sia cruciale per offrire ai giocatori la miglior esperienza possibile". Ember Lab conclude poi ringraziando tutti i fan per la pazienza: "Sappiamo quanto avete voglia di giocarlo e apprezziamo la vostra pazienza nel frattempo che il team continua a lavorare per offrirvi Ken Bridge of Spirit al massimo della forma. Grazie per il vostro fantastico supporto".

In attesa dunque che il gioco faccia il suo atteso debutto ricordiamo che Kena Bridge of Spirits arriverà su NVIDIA GeForce Now, raggiungendo così la miglior resa tecnica possibile su PC. Se vi interessa invece vedere l'opera in azione, eccovi 8 minuti di gameplay per Kena Bridge of Spirits.