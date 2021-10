Kena Bridge of Spirits: i Rot erano cattivi all'inizio, confessa Ember Lab

I teneri Rot sono le star indiscusse di Kena Bridge of Spirits, action adventure arrivato in tempi recenti su PC, PlayStation 4 e PS5. Il loro aspetto amorevole e la loro personalità gentile ha catturato i cuori di tutti i videogiocatori. Potete quindi immaginare la nostra sorpresa nello scoprire che, inizialmente, erano stati dipinti come delle creature cattive.

Nel corso di una chiacchierata con Loadout, il Chief of Creative Michael Grier e il Producer Thomas Varga hanno avuto modo di parlare della genesi dei Rot e delle loro fonti d'ispirazione. Hanno spiegato che inizialmente la loro intenzione era quella di dipingerli come dei nemici per Kena: in questa fase dello sviluppo, somigliavano più a dei blob informi originati da una sostanza vischiosa, in altre parole una rappresentazione liquida della corruzione.

Solo successivamente hanno deciso di trasformarli in dei comprimari dal cuore buono. Il processo di trasformazione ha richiesto un cospicuo lavoro di redesign, per il quale Ember Lab si è ispirata ai lavori dello studio Ghibli: "Abbiamo cominciato prendendo ispirazione dai personaggi dello Studio Ghibli, come quelli di Principessa Mononoke, La Città Incantata e Il Mio Vicino Totoro" per poi "includere elementi di vita vegetale per connetterli all'ambiente e consentire loro di mimetizzarsi".

Ember Lab Ha fatto bene, secondo voi? Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Kena Bridge of Spirits.