Kena Bridge of Spirits: il sequel è improbabile, ma si pensa a serie TV e film

Nonostante le vecchie speculazioni suggerissero l'arrivo di un secondo capitolo, Kena Bridge of Spirits potrebbe rimanere un esponente a se stante nel mondo videoludico e non ricevere mai un sequel vero e proprio.

A parlarne sono stati direttamente i ragazzi di Ember Lab, la software house che si sta occupando della promettente avventura per PC e console PlayStation. Stando a quanto dichiarato, lo studio preferirebbe creare una IP completamente originale con lo stesso stile di Kena in termini di gameplay e racconto della storia, ma difficilmente si cimenterebbe nella realizzazione di un sequel.

Ember Lab, tuttavia, intravede un gran potenziale narrativo nel nome di Kena, e sta già pensando a come espanderne l'influenza attraverso altri metodi di intrattenimento.

"Non so se faremo un seguito diretto in futuro", ha dichiarato Josh Grier di Ember Lab. Allo stesso tempo, gli sviluppatori non vogliono abbandonare il loro nuovo universo fantasy, ed è per questo che si sono detti interessati ad esplorare il mondo di Kena tramite diversi mezzi creativi oltre ai videogiochi: "Esplorarlo e portarlo in un'esperienza più lineare come uno show televisivo o un film è una possibilità".

In effetti, la splendida caratterizzazione estetica di Kena Bridge of Spirits ha spesso condotto a paragoni con lo stile Pixar, e chissà che un giorno non si lanci davvero un progetto dedicato ad una serie televisiva o ad una pellicola cinematografica. Vi ricordiamo che il gioco di Ember Lab è atteso al lancio su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4 il 21 settembre.