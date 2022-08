Kena Bridge of Spirits: skin e contenuti extra nell'update gratis dell'anniversario

A distanza di un anno dall'arrivo sugli scaffali, Kena Bridge of Spirits si prepara ad aggiornarsi con un consistente update gratuito che introduce una ricca serie di contenuti aggiuntivi.

Il team di sviluppo ha pubblicato un breve trailer per annunciare la patch dell'anniversario di Kena Bridge of Spirits, grazie alla quale tutti i possessori dell'action adventure dallo stile grafico ispirato alle produzioni Pixar potrà accogliere numerosi extra. Installando l'aggiornamento, infatti, sarà possibile modificare l'aspetto della protagonista con le skin, potenziarne le capacità tramite i Charmstone e affrontare sfide di difficoltà crescente che vanno ad affiancarsi alla modalità di gioco principale, ovvero la storia. L'aggiornamento migliora anche le opzioni per l'accessibilità e la modalità fotografica, che dovrebbe proporre ora una serie di funzionalità aggiuntive che faranno la gioia di tutti i fotografi digitali.

Come già detto, la patch sarà completamente gratuita e verrà pubblicata il prossimo 27 settembre 2022 su tutte le piattaforme sulle quali è possibile acquistarlo, ovvero PlayStation 4, PlayStation 5 e PC (sia su Steam che su Epic Games Store).

Avete già letto la nostra recensione di Kena Bridge of Spirits in versione PlayStation 5? Vi ricordiamo inoltre che Kena Bridge of Spirits è stato premiato come Miglior Gioco Indipendente agli ultimi Game Awards.