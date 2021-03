Kena Bridge of Spirits a sorpresa al Future Games Show: il video dall'evento

A conclusione del Future Games Show: Spring Showcase non poteva mancare l'ormai tradizionale "One more thing" proposta dai grandi eventi videoludici. A sorpresa, è dunque tornato a mostrarsi Kena: Bridge of Spirits.

La produzione che inaugurerà il debutto del team di Ember Lab nell'universo videoludico ha chiuso lo show notturno, con un filmato che include sia clip tratte da precedenti trailer sia sequenze inedite. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il video torna a mostrare la suggestiva ambientazione di Kena: Bridge of Spirits, costituita da un mondo in bilico, che la protagonista dovrà cercare di salvare. A rubare la scena troviamo anche i sempre adorabili Rot, che potranno supportare la giovane Kena nella risoluzione di puzzle e durante fasi di combattimento.

Ricordiamo che il'Action Adventure sarà disponibile a partire dal 24 agosto 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, in esclusiva Epic Games Store. Per tutti i dettagli sulla formula di gameplay proposta dal promettente indie, sulle pagine di Everyeye trovate l'anteprima di Kena: Bridge of Spirits curata dal nostro Giuseppe Arace.