Kena Bridge of Spirits, sorpresa: la nuova patch 'addobba a festa' i Rot!

Conclusi i festeggiamenti per il premio a Kena Bridge of Spirits come miglior Indie ai TGA 2021, i ragazzi di Ember Lab aggiornano la loro ultima avventura fantasy per apportare dei correttivi minori e, soprattutto, per far sfoggiare ai Rot tanti cappelli a tema natalizio.

Similarmente a quanto avvenuto nelle scorse settimane con i cappelli di Halloween per i Rot di Kena, anche stavolta le creaturine dell'ultima gemma indie dell'azienda fondata da Mike e Josh Grier sapranno festeggiare "con stile" indossando tre tipologie di copricapi da qui all'1 gennaio 2022.

Una volta trovati, gli Holiday Hats rimarranno per sempre a disposizione degli utenti e, di conseguenza, potranno essere sfoggiati dai Rot anche al termine delle attuali celebrazioni per il nuovo anno. L'ultimo aggiornamento, come precisato in precedenza, introduce anche delle migliorie e delle ottimizzazioni minori per risolvere i bug segnalati in questi giorni dalla community.

La Patch 1.14 che interviene sui bug e introduce i cappelli natalizi per i Rot è già disponibile su PC, PS4 e PlayStation 5. Già che ci siamo, vi invitiamo a leggere la nostra guida per iniziare a giocare a Kena Bridge of Spirits, con tanti suggerimenti per avventurarsi nella dimensione fiabesca dell'ultimo titolo targato Ember Lab.