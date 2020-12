Kena Bridge of Spirits splende in nuove immagini: in attesa della data di uscita

Presentato nel corso dell'estate di quest'anno, l'Action Adventure che segnerà l'ingresso di Ember Lab nel mondo dello sviluppo videoludico si è rapidamente guadagnato una notevole attenzione.

Il suggestivo mondo di gioco, l'adorabile character design e i teneri Rot hanno infatti rapito la fantasia di parecchi appassionati, ora curiosi di poter testare con mano la produzione. Originariamente atteso per il periodo delle festività natalizie, Kena: Brige of Spirits è stato oggetto di un posticipo, che ha ricollocato la finestra di uscita al primo trimestre del 2021. Al momento, gli autori non hanno ancora ufficializzato una data di lancio precisa, ma per ingannare l'attesa Ember Lab ha pubblicato diverse nuove immagini di gioco.



Disponibili direttamente in calce a questa news, gli screenshot immortalano la protagonista Kena, una Guida degli Spiriti che si ritroverà ad affrontare un viaggio periglioso per risanare una terra corrotta da un male misterioso. Al suo fianco troviamo gli immancabili Rot, creaturine nascoste per il mondo di gioco che seguiranno la protagonista e l'assisteranno in battaglia e nella risoluzione di enigmi ambientali. Cosa ve ne pare?

L'Action Adventure, lo ricordiamo, è atteso su PC, PS4 e PS5, con la promessa degli autori di un sfruttare a pieno il DualSense in Kena: Bridge of Spirits. Al momento, tutte le informazioni note sull'opera di debutto firmata da Ember Lab sono riassunte nella ricca anteprima di Kena: Bridge of Spirits disponibile sulle pagine di Everyeye.