Kena Bridge of Spirits è splendido su PC in 8K con RTX 3090 e Raytracing reshade

Il canale YouTube Digital Dreams ha pubblicato un nuovo video in risoluzione 8K dedicato a Kena Bridge of Spirits su PC con GPU NVIDIA RTX 3090 ed impostazioni Ultra, mostrando tutte le potenzialità grafiche della sorprendente avventura firmata Ember Lab.

Il video in questione, a cui potete dare uno sguardo in cima alla notizia, è arricchito ulteriormente dalla presenza del reshade "Beyond all limits Raytracing", un preset grafico che va a migliorare l'Occlusione Ambientale e l'Illuminazione Globale del gioco. Pur vero che la differenza con la versione originale non risulta essere così netta, si tratta di un modo per arricchire ulteriormente il già impressionante lavoro estetico svolto dai ragazzi di Ember Lab tra cui, lo ricordiamo, militano disegnatori, grafici e animatori che in passato hanno lavorato per Pixar e Dreamworks. Se foste interessati a provare questa ed altre mod prodotte da Digital Dreams potete raggiungere la pagina Patreon del canale, da cui potrete consultare tutti gli altri lavori per giochi PC.

Kena Bridge of Spirits è disponibile ora su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4. Ember Lab non ha escluso che il titolo possa prima o poi sbarcare anche su Switch e Xbox. Nel frattempo, è arrivata la patch 1.08 che ha bilanciato il boss finale e aggiunto l'Offline Mode.